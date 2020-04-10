İki sezon önce 117 milyon Euro'ya Real Madrid’den Juventus’a transfer olan Cristiano Ronaldo, bu yaz transfer döneminde eski takımına geri dönmeye hazırlanıyor. Express.co.uk’un haberine göre; İtalyan ekibi, Portekizli yıldızı satmaya karar verdi. 35 yaşındaki süper star için ise 60 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirlendi. Haberde Ronaldo’nun Real Madrid’e döneceğini bu paranın İspanyol ekibi tarafından ödenebileceğine değinildi.

"KAPI HER ZAMAN AÇIK"

Ronaldo’nun Portekiz Milli Takımı’ndan arkadaşı olan Jose Fonte de CR7’nin Real Madrid’e döneceğini söyledi. Fonte, “Real’i sevdiğini biliyorum. Kulüp de Ronaldo’yu seviyor. Real’in kapıları ona her zaman açık. Zaten Real Madrid, Ronaldo ayrıldıktan sonra hedeflerine uzanamadı. Ancak, Ronaldo geri döndüğünde La Liga’daki dengeleri bozacak” dedi.