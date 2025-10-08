Cristiano Ronaldo'dan emeklilik açıklaması: Neden devam etmemeyim?

"NEDEN DEVAM ETMEYEYİM Kİ?"

"Buna hala tutkuyla bağlıyım. Ailem artık bırakmam gerektiğini söylüyor ve ‘Zaten 900 küsur gol attın, neden 1000 yapmak istiyorsun?’ diye soruyorlar. Ama ben böyle düşünmüyorum. Hala iyi şeyler üretiyorum, kulübüme ve milli takıma yardım ediyorum. Neden devam etmeyeyim ki? Bittiğinde her şeyimi verdiğimi bilerek ayrılacağımdan eminim. Şu anın tadını çıkarmak istiyorum. Çok fazla yılım kalmadığını biliyorum ama kalan az zamanı en iyi şekilde değerlendirmeliyim."