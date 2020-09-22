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Covid-19 salgını nedeniyle evden çalışma ve uzaktan eğitim, yeni normalin vazgeçilmez parçaları haline gelip, iş, eğitim ve sosyal yaşamın merkezi ev olunca, bilgisayar satışları ciddi oranda yükseldi. Türkiye Bilişim Derneği (TÜBİDER) Başkan Yardımcısı Ümit Önder, Türkiye’de 2020’nin ilk 8 ayına ilişkin sektör rakamlarını değerlendirdi.

Aynı zamanda Boğaziçi Bilgisayar Genel Müdürü olan Ümit Önder, “Pandemi dönemi ile birlikte uzaktan eğitim ve evden çalışma hayatımızın bir parçası oldu. Özellikle taşınabilir bilgisayarlara talep oldukça arttı. Sadece taşınabilir bilgisayarlar özelinde yılın ilk 8 ayında bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 70’lik değersel bir artış gerçekleşti” dedi.

BU YIL 2 MİLYONU BULACAK

Türkiye’de geçen sene toplam bilgisayar satış adedinin 1.6 milyon adet olduğunu belirten Önder, “Bu sene ise ilk 8 ay itibariyle yüzde 40’lık bir büyüme ile 915 bin adet bilgisayar satışı oldu. Yıl sonunda bu rakamın 2 milyon adede ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu da toplam bilgisayar adedinde yıllık yüzde 25’lik büyümenin gerçekleşeceğini gösteriyor. Diğer yandan evde çalışma düzeni ve yeni normal etkisi ile yazıcı ve monitör pazarında da yüzde 40’lık bir büyüme gerçekleşti” diye konuştu.

‘BİRÇOK ÜRÜNDE ARZ SIKINTISI YAŞANIYOR’

Bilişim ürünlerinde yaşanan talep patlamasıyla, fabrikaların kapasite kullanım oranlarının sınıra dayandığına ve siparişleri yetiştiremez duruma geldiğine dikkat çeken Önder, “Dünya genelinde bilişim teknolojisi ürünlerine olan talebin artması ile birlikte arz sorunları belirdi. Yılın ilk yarısında yıllık hedeflere göre yapılan anlaşmaların çok üzerinde talep gelmesi ile birlikte ikinci yarıda birçok üründe üretimden kaynaklanan arz sıkıntıları yaşanıyor. Talebin artmasının dışında bazı yedek parça üreticilerinin salgından finansal olarak etkilenmesi de hammadde tedarikinde sorunlar yarattı. Tüketicilerin teknolojik ihtiyaçlarını ertelemeden bir an önce edinmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

İNTERNETTE KALMA SÜRESİ 6 SAATE ÇIKTI

Salgınla birlikte insanların teknolojiye daha fazla eğilim gösterdiğini de sözlerine ekleyen Önder, şunları ifade etti:

“Pandemi sürecinden sonra bilgisayar sektörünün yazılım ve donanım tarafında önü ciddi manada açıldı. Günlük ortalama 6 saat internette kalma sürelerine ulaştık. Oyun bilgisayarları satışları geçen yılın aynı dönemine göre 2 kat arttı. Diğer yandan perakende mağazalar, bilişim teknolojileri sektörünün satışının yüzde 70’inin yapıldığı yerlerdi. Kendi sanal mağazalarından yaptıkları online satışları ile ciroları yüzde 40-45 oranında düştü. Online satış mağazaları buradaki kaybedilen payı fazlasıyla almış oldu. Bu süre içerisinde pazarın yüzde 60-70’i online satışa döndü diyebiliriz. Yılın ikinci yarısından itibaren mağazaların açılmasıyla beraber perakende mağazaların satış oranı ile online mağazaların satış oranları yüzde 50-50 seviyesine gelmiş oldu. Online satış platformları artık tüm global pazarda olduğu gibi Türkiye’de de çok ciddi büyüme elde etti.” şeklinde konuştu.

'KIRILAN TEDARİK ZİNCİRİ, TÜRKİYE İÇİN FIRSAT'

Dünyadaki bilişim ve iletişim sektörünün 5 trilyon dolar olduğuna vurgu yapan Ümit Önder, Türkiye’de bu rakamın 27 milyar dolar olarak hesaplandığını söyledi. Önder, salgın nedeniyle kırılan küresel tedarik zinciri sisteminden Türkiye’nin ciddi avantajlar elde edebileceğini, fırsatların iyi değerlendirilmesi halinde ise Türk bilişim sektörünün büyüklüğünün 50 milyar dolara çıkabileceğini ve bu sayede küresel oyuncuların Türkiye’ye yatırım iştahının kabarabileceğini belirtti.