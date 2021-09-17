Covid-19 aşısı yaptıranlara bir aşı önerisi daha!

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, grip ve Covid-19 virüsünün bulaşma yollarının aynı olduğunun altını çizerek, maske, mesafe gibi tedbirlere uyumun azalmasının grip vakalarının da görülmesine yol açtığını söyledi.
Ağustosun ortasından itibaren grip vakalarıyla karşılaşmaya başladıklarını aktaran Oğuztürk, havaların soğumasıyla kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirildikçe grip vakalarında da artış görülebileceğini belirtti.
Oğuztürk, özellikle riskli gruptaki kişilere grip aşısı olmaları tavsiyesinde bulunarak, "Grip, pandemi oluşturmasa dahi özellikle kış aylarında her yaş grubu için tehdit oluşturuyor. Tansiyon, diyabet gibi kronik hastalığı olanlarda, KOAH ve diğer akciğer hastalığı olan kişilerde, kanser hastalarında, bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde grip hastalığı diğer insanlara göre daha ölümcül olabiliyor. Bu anlamda 65 yaş üstü kronik hastalığı olanlar, hatta genç yaşta dahi olsa bu tür problemleri olanlar grip aşısı yaptırırlarsa hastalığı hafif veya şikayetsiz olarak atlatabileceklerdir." ifadelerini kullandı.
Grip aşılarının ciddi bir yan etkisi olmadığını ve 6 aydan küçük bebekler dışında herkese yapılabileceğini anlatan Oğuztürk, "Grip aşısını yaptırırken bazı kriterlere uymak gerekiyor. Yüksek ateşli hastalığınızın olduğu dönemde grip aşısı yaptırmamalısınız. Yumurta alerjiniz varsa yine grip aşısı yaptırmamalısınız." diye konuştu.
"GRİBE YAKALANMAMAK İÇİN AŞI YAPTIRILMALI"
Oğuztürk, Covid-19 aşısının gripten de koruyacağına ilişkin düşüncenin yanlış olduğuna işaret ederek şöyle konuştu: "Covid-19 hastalığı, etkeni koronavirüs dediğimiz bir RNA virüsü, grip hastalığının etkeni ise influenza virüsü. Yani grip aşısı yaptıran kişi, Covid-19 hastalığına karşı koruyuculuk kazanmadığı gibi Covid-19 aşısı yaptıran kişi de gripten korunmayacaktır. İkisi farklı virüslere karşı koruma sağlayan aşılardır. Bu anlamda, Covid-19 aşısı yaptıranların gribe yakalanmamak için ayrıca grip aşısı yaptırması gerekiyor."
"YAKLAŞIK 6-7 AY KORUYUCULUK SAĞLAYACAKTIR"
Gribin kışın hızla yayıldığını aktaran Oğuztürk, "Ülkemizde ekim ayının ortasından itibaren, kasım ayı da dahil olmak üzere grip aşısı yaptırılabilir. Yaptırılan grip aşıları da yaklaşık 6-7 ay boyunca, grip mevsimi bitene kadar koruyuculuk sağlayacaktır." dedi.
Prof. Dr. Oğuztürk, Covid-19 ile grip aşılarının 10-15 gün arayla yaptırılması tavsiyesinde bulundu.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!