Covid-19'a yakalananlarda görülüyordu! Sebebi ortaya çıktı

Parmaklarda oluşan lezyonların, vücudun Covid-19 virüsüyle savaşmak için saldırı moduna geçmesinin bir yan etkisi gibi göründüğü belirtildi.
ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ DAHA SIK ETKİLİYOR
AA'nın BBC kaynaklı haberine göre, British Journal of Dermatology adlı dergide yer alan çalışmanın bulgularının, semptomları hafifletmeye yönelik tedavilere yardımcı olabileceği aktarıldı.
Söz konusu lezyonların her yaşta insanda olabildiği ancak çocukları ve gençleri daha sık etkilediği aktarılırken kızarıklık ve şişlikle birlikte aşırı derecede ağrılı ve kaşıntılı olabileceği belirtildi.
Genellikle ayak parmaklarında, nadiren ellerde de oluşan kırmızı veya mor renklerin bazen haftalar hatta aylarca devam edebileceği kaydedildi.
Bu kişilerin çoğunun genellikle kalıcı öksürük, ateş ve koku ya da tat kaybı gibi klasik Covid-19 semptomlarının hiçbirine sahip olmadıkları aktarıldı.
"DELTA VARYANTI DALGASINDA DAHA AZ YAYGIN"
Araştırmacılar, 2020 baharında Covid-19 geçirdiği düşünülen 50 kişiyi ve salgın başlamadan önce benzer lezyonlara sahip 13 kişiyi inceledi.
Kan ve deri testlerine dayanan son çalışmanın bulguları, bağışıklık sisteminin virüsle mücadele etmek için savunma mekanizması geliştirmesinin sonucu olduğuna işaret ediyor.
İngiliz ayak hastalıkları uzmanı Dr. Ivan Bristow, soğuk havalarda oluşan ve dolaşım sorunları olan kişilerde görülen normal şişliklerde olduğu gibi Covid-19 sonrası oluşan lezyonların da genellikle kendi kendine kaybolduğunu söyledi.
Bristow, ancak bazılarının kremler ve ilaçlarla tedaviye ihtiyacı olabileceğini belirtti.
Dermatolog ve İngiliz Cilt Vakfı sözcüsü Veronique Bataille ise Covid-19 geçiren insanların parmaklarında oluşan lezyonların salgının erken evresinde çok sık görüldüğünü ancak bunun, Delta varyantı dalgasında daha az yaygın olduğunu kaydetti.
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