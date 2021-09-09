Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Aydın, Türkiye'nin hemen her yerinde aşının ulaşılabilir hale getirildiğini ve yaklaşık 100 milyon doz aşı uygulandığını hatırlattı.
Batı illerinde daha yüksek olmakla birlikte ilk doz aşısını yaptıran kişi oranının yüzde 80'lere ulaştığını belirten Aydın, ülkenin doğusuna gittikçe illerin turuncu ve sarı kategoride yer aldığını bildirdi.
Aydın, bu illerin yakın zamanda ilk doz aşı oranında yüzde 80'lerin üzerine çıkmasını beklediklerini vurgulayarak şöyle devam etti:
"Ancak ideal olanı ilk doz aşıyı yaptırmış hemşehrilerimizin mutlaka ikinci doz aşılarını da tamamlamaları gerekiyor. Çünkü toplumsal immünizasyon diyebilmemiz için bugünkü değerler içerisinde, ikinci dozundan sonraki bir 15 güne ihtiyacımız var. Onu da başlarda yüzde 70 gibi düşünüyorduk ancak bugün Delta varyantının daha bulaştırıcı olma özelliğinden dolayı yüzde 80-85'lere ulaşmamız lazım. Çok iyi bir yoldayız ama milletimizin aşılamaya biraz daha omuz vermesiyle tahmin ediyorum bir ay içinde tüm Türkiye toplumsal bağışıklığa ulaşmış olur."
"MU, DİĞER VARYANTLAR KADAR HIZLI YAYILMIYOR"
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) "yakından izlenmesi gereken varyant" kategorisine aldığı "Mu" hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aydın, bunun ocak ayından itibaren var olduğunu ancak dünyayı diğer varyantlar kadar hızlı sarmadığını söyledi.
Aydın, "Mu" varyantının Türkiye'de 2 kişide tespit edildiğini hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir önceki hikayeler gibi eğer aşılarımızı hızlı şekilde olmazsak, maske ve mesafe gibi tedbirleri gevşetirsek doğal olarak Alfa, Beta'da olduğu gibi benzer hızla yayılacak. Bugün 2 diyeceğiz, yarın 27 ve daha sonra toplumun önemli kısmı diyeceğiz. Bir avantajımız var, diğerleri kadar çok hızlı bir yayılımı olmadığını görüyoruz. Klinik farklılığı söz konusu değil, ölüm oranında da çok farklılık söz konusu değil, eldeki mevcut aşılarla da korunabilir düzeyde."
Hangi varyant olursa olsun salgından korunmanın anahtarının maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak ve aşılanmak olduğunu vurgulayan Aydın, şu an eldeki aşıların tüm varyantlara karşı yüzde 80 civarında etkili olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Aydın, "Virüslerin mutasyona uğraması bir yerde bizlerin de arzuladığı bir şey. Evet şu an için lehimizde bir mutasyon olmadı ama umutlarımızdan biri de mutasyona uğrayarak bizim üzerimizdeki hastalık yapma, yoğun bakıma veya öldürücü hal kazanma yeteneklerinin azalması. Bunun için de buna bağlı mutasyonun olmasında bir mahsur yok, yeter ki lehimize olsun." diye konuştu.
"8 MİLYON ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KAMPÜSLERİNE AŞISIZ GİTMESİN"
Salgının kısa sürede ortadan kalkmayacağını ancak aşı takvimi ile tedbirlere uyarak ve bulaştırıcı ortamlardan uzak durarak sosyal hayatın devam edeceğini belirten Aydın, bu kışı en yüksek düzeyde aşılanarak ve tedbirlere uyarak geçirmek gerektiğini söyledi.
Aydın, üniversite öğrencilerinin aşılanmasının önemine de vurgu yaparak şunları kaydetti: "8 milyon üniversite öğrencisi kampüslerine aşısız gitmesin. Hayatlarını tehdit edecek, geleceklerini endişeye sürükleyecek, ilerde arzu edilmeyen sonuçları doğuracak bir madde değil. Eğer biz öğretmenlerimiz, çalışanlarımız, bürokratlarımız, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz şu önümüzdeki birkaç hafta içinde devletin her an ulaşılabilir aşısını yaptırırsak kasım ayında tek tük ölümler, 1000-1500'lü rakamlarla bu kışı geçiririz."
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