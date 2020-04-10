Coşkunöz Holding yerli tıbbi ekipmanların üretimine başladı

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Coşkunöz Holding, Coşkunöz Eğitim Vakfı iş birliğinde yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan tıbbi ekipmanları üretmeye başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla hastanelere gönderilmek üzere yeni medikal cihazlar ve koruyucu ekipman üretimine başlayan Coşkunöz Holding, fabrikalarında biyolojik örnek alma kabini, entübasyon kabini, siperlik, valf silikonları, sedye izolatörü, yarı profesyonel ventilatör, survent ventilatör ürünlerinin ilk numuneleri üzerinden testler yapıyor.

Zorlu koşullar altında büyük bir özveriyle hastanelerde hizmet veren tüm sağlık çalışanlarının tedavi sırasında kullanabileceği ekipman ve medikal cihazlar, bu dönemdeki ihtiyaca katkı sağlayacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, “Yaşadığımız bu küresel salgın karşısında, tüm sağlık kuruluşlarımız ve sağlık çalışanlarımız gece gündüz demeden çalışırken, kurum olarak bizim de büyük bir sorumluluğumuz olduğunun farkındayız." derken, "Bu amaçla sağlık birimleri ile koordinasyonlu olarak tedavi ve operasyonlarda kullanılan ihtiyaçları tespit edip, tasarımını bitirdiğimiz yeni medikal cihazlar ve koruyucu ekipmanların ilk numunelerini ürettik ve denemelerine başladık. En kısa zamanda testleri tamamlayıp seri üretime geçecek ve ilgili sağlık birimlerine göndereceğiz." ifadelerini kullandı