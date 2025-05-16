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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da yangın! 2 ev ve 2 samanlık kül oldu | Son dakika haberleri

        Çorum'da yangın: 2 ev ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi

        Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Hacıhalil köyünde bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. 1 ev ve 2 samanlığa da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 22:55 Güncelleme: 16.05.2025 - 22:55
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        Çorum'da yangın! 2 ev ve 2 samanlık kül oldu
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        Çorum'daki yangın, saat 20.30 sıralarında İskilip ilçesi Hacıhalil köyünde meydana geldi. Tek katlı bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

        Rüzgarın da etkisiyle yangın, yanındaki bir başka eve ve 2 samanlığa da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

        2 ev ve 2 samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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