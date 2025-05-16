Çorum'da yangın! 2 ev ve 2 samanlık kül oldu | Son dakika haberleri

Çorum'da yangın! 2 ev ve 2 samanlık kül oldu | Son dakika haberleri

Çorum'daki yangın, saat 20.30 sıralarında İskilip ilçesi Hacıhalil köyünde meydana geldi. Tek katlı bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

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Rüzgarın da etkisiyle yangın, yanındaki bir başka eve ve 2 samanlığa da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

2 ev ve 2 samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.