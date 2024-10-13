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        Haberler Gündem Güncel Çorum'da silahlı arazi kavgası: Köy muhtarı öldü kardeşi ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Çorum'da silahlı arazi kavgası: Köy muhtarı öldü kardeşi ağır yaralı

        Çorum'un Alaca ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.10.2024 - 16:11 Güncelleme: 13.10.2024 - 16:11
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        Arazi kavgasında köy muhtarı öldü
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        Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Bolatcık köyünde muhtar Gazi Güler ve kardeşi Orhan Güler ile Secaattin D. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Secaattin D, tabancayla muhtar ve kardeşine ateş etti.

        Köy muhtarı Gazi Güler olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Orhan Güler yakınlarının yardımıyla Alaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Güler, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya ve Alaca Kaymakam Vekili Sungurlu Kaymakamı Mutlu Koksal ile bölgede incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.

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        #çorum
        #Silahlı kavga
        #muhtar
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