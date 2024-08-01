Çorum'da evli çifti trafik kazası ayırdı

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Çorum'un İskilip ilçesinde sepetli motosiklet ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre; Münir Ç. (64) idaresindeki sepetli motosiklet, Gölköy mevkisinde Emircan K'nin (20) kullandığı kamyon ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan eşi Meryem Ç. (62) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Meryem Ç, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.