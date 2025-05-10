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        Haberler Gündem Çorum'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı - Güncel haberler

        Çorum'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

        Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 00:22 Güncelleme: 10.05.2025 - 00:22
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        Çorum'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
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        Bahabey Caddesi'nde, Emirhan S. ve Samet Y. ile aralarında anlaşmazlık bulunan Mehmet Can E. tartışmaya başladı.

        Kavgaya dönüşen olayda, Mehmet Can E. ve Emirhan S. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, Samet Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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