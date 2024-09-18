Çorum'da ekilmemiş bir karış toprak kalmaması için bir kamu kurumu olarak harekete geçtiklerini vurgulayan Aşgın, şöyle devam etti:

"Çünkü tarım çok önemli ve stratejik öneme sahip. Bu anlamda su terfi istasyonumuzun içerisinde bulunan, 30 yılı aşkın süredir ekim dikim yapılmayan 80 dönüm alanda 3 yıldır, 'Belediyenin tarlasından ihtiyaç sahibinin sofrasına' sloganı ve anlayışıyla hareket ederek ekim yapıyoruz. 2022 yılında yine ayçiçeği ekmiştik ve o yıl elde edilen hasadı 4 bin kilogram yağa dönüştürerek belediyemizde kayıtlı ihtiyaç sahiplerine uygun şekilde evlerine götürmek suretiyle dağıtmıştık. Geçtiğimiz yıl aynı arazimizde bu kez buğday ektik ve çıkan üründen 15 ton buğday unu elde ettik. Onar kilogramlık unlarımızla yine ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştık."