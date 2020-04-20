Corona Türkiye tablosu il il nasıl? Koronavirüs Türkiye illere göre vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. İzolasyona dikkat çeken Bakan Koca, dün akşam saatlerinde Twitter adresi üzerinden son tabloyu açıkladı. 20 Nisan Corona Türkiye tablosu ise bu akşam açıklanacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU 20 NİSAN 2020

20 Nisan Türkiye'ye ait corona virüs tablsou henüz açıklanmadı. Tablonun akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanması bekleniyor. Rakamlar güncellenir güncellenmez detaylar haberimizde yer alacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU SON DURUM - 19 NİSAN

19 Nisan Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın." dedi.

2 BİN 17 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 86 BİN 306

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 35 bin 344 testten 3 bin 977'si pozitif çıktı, 127 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 86 bin 306 oldu. Toplamda 2 bin 17 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 922, entübe edilmiş hasta sayısı bin 31 oldu. 11 bin 976 hasta da iyileşti.

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59 ÜLKEDEKİ 25 BİN KİŞİ TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle seferlerin durdurulması ile birlikte 59 ülkede bulunan 25 bin Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'nın gerçekleştireceği 195 tahliye uçuşu ile Türkiye'ye getirilecek.

İŞTE O ÜLKELER

Operasyon kapsamında en fazla vatandaşın tahliye edileceği ülke olan Almanya'dan 3 bin 269 kişinin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bu ülkeyi 2 bin 201 kişi ile Suudi Arabistan ve 1632 kişi ile ABD izleyecek. Daha sonra sırasıyla, İngiltere'den 1559, Kuveyt'ten 1463, Cezayir'den 1200, Ukrayna'dan 863, Irak'tan 861, Fransa'dan 696, Azerbaycan'dan 662, Hollanda'dan 648, Kanada'dan 543, KKTC'den 540, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 538, Polonya 488, İspanya'dan 455, Rusya'dan 380, Kuzey Makedonya'dan 394, Kırgızistan'dan 352 ve İsviçre'den 341 kişi getirilecek.Tahliye operasyonu gerçekleştirilecek diğer ülkeler ise şunlar: Belçika, Malta, Mısır, İrlanda, Moldova, Macaristan, Romanya, Çekya, Kosova, Arnavutluk, Bahreyn, Sırbistan, İtalya, İsveç, Ürdün, Umman, İran, Sudan, Avusturya, Slovakya, Fas, Tayland, Karadağ, Danimarka, Gana, Senegal, Benin, Katar, Etiyopya, Somali, Moritanya, Nijer, Kenya, Bangladeş, Pakistan, Malezya, Singapur, Hindistan ve Bosna Hersek.