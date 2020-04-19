Corona Türkiye tablosu il il nasıl? Koronavirüs Türkiye illere göre vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. İzolasyona dikkat çeken Bakan Koca, dün akşam saatlerinde Twitter adresi üzerinden son tabloyu açıkladı. 19 Nisan Corona Türkiye tablosu ise bu akşam açıklanacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU 19 NİSAN 2020

19 Nisan Türkiye'ye ait corona virüs tablsou henüz açıklanmadı. Tablonun akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanması bekleniyor. Rakamlar güncellenir güncellenmez detaylar haberimizde yer alacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU SON DURUM - 18 NİSAN

18 Nisan Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." dedi.

BİN 890 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 82 BİN 329

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 40 bin 520 testten 3 bin 783'ü pozitif çıktı, 121 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 82 bin 329 oldu. Toplamda bin 890 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 894, entübe edilmiş hasta sayısı bin 54 oldu. 10 bin 453 hasta da iyileşti.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYILARININ ARTIŞINDAKİ DÜŞÜŞ NE ANLAMA GELİYOR

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde geldiği son noktayı analiz etti. 'Sakın rehavete kapılma Türkiye, iyi gidiyoruz' diyen Prof. Özlü'nün değerlendirmelerini aşağıdaki bağlantıya tıklayarak okuyabilirsiniz...