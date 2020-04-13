13 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Corona Türkiye tablosu il il nasıl? Koronavirüs Türkiye illere göre vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Cuma günü yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklamasında bulunan Bakan Koca, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere vaka sayısının çok olduğu iller için corona yoğunluk haritasını da gösterdi. Bakan Koca, dün akşam resmi Twitter hesabından son 24 saatteki Türkiye'deki Coronavirüs vaka ve ölüm sayısını açıkladı. 13 Nisan Corona Türkiye tablosu ise bu akşam açıklanacak.
CORONA VİRÜS TABLOSU 13 NİSAN
13 Nisan Türkiye'ye ait corona virüs tablsou henüz açıklanmadı. Tablonun akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanması bekleniyor. Rakamlar güncellenir güncellenmez detaylar haberimizde yer alacak.
CORONA VİRÜS TABLOSU SON DURUM - 12 NİSAN
12 Nisan Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!" dedi.
BİN 198 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 56 BİN 956
Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 35 bin 720 testten 4 bin 789'u pozitif çıktı, 97 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 56 bin 956 oldu. Toplamda bin 198 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 665, entübe edilmiş hasta sayısı 978 oldu. 3 bin 446 hasta da iyileşti.
CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN
CORONA TÜRKİYE HARİTASI İLLERE GÖRE VAKA SAYISI
10 Nisan Cuma günkü basın toplantısında Bakan Koca, Corona virüs dağılım haritasını gösterdi.
ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ HASTANENİN ZEMİN BETONU DÖKÜLMEYE BAŞLANDI
Korona virüs tedbirleri kapsamında Atatürk Havalimanı’nda geçtiğimiz hafta içi başlatılan bin yataklı hastane için inşa çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. 45 günde bitirilmesi planlanan proje kapsamında apron alanında beton zemin için hafriyat taşıma işleminin büyük ölçüde tamamlanmasının iş makineleriyle çevre düzenlemesi yapılıyor.
BAŞAKŞEHİR'DE YOL YAPIMI SÜRÜYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilk etabı 20 Nisan’da açılacak olan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hummalı çalışma drone ile havadan görüntülendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapımını tamamlamadığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumluluk alanına dahil edilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunda çalışmalar aralıksız sürüyor.
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