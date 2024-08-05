Çorlu'da iki kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

REKLAM advertisement1

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kardeşler, M.T. ve V.T, aralarında husumet olduğu iddia edilen Z.B. ve S.G. ile Şeyhsinan Mahallesi Ruşenler Sokak'ta tartıştı.

HUSUMETLİLERİ SİLAHLA VURDU Fotoğraf: AA Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Z.B. ve S.G, M.T. ve V.T'yi silahla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KARDEŞLERDEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALANDI Fotoğraf: AA Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.T, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. V.T'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. AA'nın haberine göre; şüpheliler Z.B. ve S.G. polis tarafından gözaltına alındı. *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.