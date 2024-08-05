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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorlu'da iki kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Çorlu'da iki kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

        Tekirdağ Çorlu'da husumetlileri tarafından sokak ortasında silahla vurulan iki kardeşten biri öldü, diğer ağır yaralandı. Polis ekipleri, kaçan 2 şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 00:27 Güncelleme: 05.08.2024 - 00:28
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        İki kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kardeşler, M.T. ve V.T, aralarında husumet olduğu iddia edilen Z.B. ve S.G. ile Şeyhsinan Mahallesi Ruşenler Sokak'ta tartıştı.

        HUSUMETLİLERİ SİLAHLA VURDU

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Z.B. ve S.G, M.T. ve V.T'yi silahla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KARDEŞLERDEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALANDI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.T, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. V.T'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        AA'nın haberine göre; şüpheliler Z.B. ve S.G. polis tarafından gözaltına alındı.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Çorlu
        #Tekirdağ
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