19 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş'ın efsane kalecilerinden Oscar Cordoba, Kolombiya'da günlerin nasıl geçtiğini anlattı ve Beşiktaş'a transfer oluşuna da değindi. Koronavirüs salgınıyla ilgili konuşan Cordoba, "Kolombiya'da herkes evinde kalmaya devam ediyor, ben de evimde spor yapmaya devam ediyorum. Evde herkes birbirine uyarılarda bulunuyor ve hepimiz birbirimizi dinliyoruz. Çok kitap okuyorum. Futbolcuyken yolculuklarda hep kitap okurdum, bugünlerde tekrar bu alışkanlığımı hayata geçirdim. Bir de La Casa de Papel dizisini izliyorum şu günlerde" dedi.
Futbola başladığı ilk günleri anlatan Kolombiyalı, "Her kaleci, kaleci olması gerektiğini anlayana kadar bir dönem yaşar ve bir noktada top yüzüne çarpar. Ben seçmelere gittiğimde forvettim ve sonra anladım ki kalecilikte daha iyiyim. Kolombiya çok yetenekli bir forvetten de olmuş oldu böylece" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'a transferiyle ilgili itirafta bulunan Cordoba, "Tottenham önce bana 2 milyon önerdi, sonra da Arsenal ile görüştüm. Arsene Wenger ile Paris'te buluştum. Konfederasyon Kupası sonrasında 1 aylık bir tatilim vardı, orada görüştüm. Maalesef işler beklendiği gibi gelişmedi ve Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzaladım" dedi.
Galatasaray'da top koşturan vatandaşı Radamel Falcao'yla ilgili yorumlar da yapan Kolombiyalı, "Radamel Falcao'ya güveniyorum, insanların da ona büyük güveni var. Şu anda çok daha güçlü görünüyor, gol attıkça kendini geliştiriyor" ifadelerini kullandı.
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