Kırıkkale Valiliği koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezi’nde görevli uzman ekipler, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Kent merkezindeki Menderes Caddesi üzerinde uzman ekiplerden kaçan 2 kişinin otomobil ile kaçışına izin vermeyen çöp kamyonu yolu kapattı.
Koşarak otomobilin yanına giden jandarma ekipleri, 2 kişiyi araçtan indirerek belgelerini kontrol etti. Belgeleri tam olan sürücü ceza almadan kurtulurken, arkadaşı ise kısıtlamaya uymadığından dolayı 3 bin 150 lira idari para cezası aldı.
Sürücü ve yayalar üzerinde denetimlerini gece boyunca sürdüren ekipler, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir bankamatikten para çekerken tespit edilen 2 kişiye kısıtlama ihlalinden dolayı toplam da 6 bin 300 lira ceza uyguladı. Bir cadde de araca binerken ekiplere yakalanan 16 yaşındaki bir çocuk ile dayısına 3 bin 150’şer lira idari para cezası verildi.
Yine denetimler sırasında kamyonla kaçmaya çalışan bir kişi, uzman ekiplerce yol kapatılarak durduruldu. İHA'nın haberine göre; pazarcı olduğunu iddia eden sürücü, belge gösteremeyince ceza almaktan kurtulamadı.
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