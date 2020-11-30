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ABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasında helikopter pilotu tarafından keşfedilen metal blok eyalette paniğe neden olmuştu.

Boyu 3.6 metre olan bloğu bulan pilot yaptığı açıklamada "başladığımdan bu zamana kadar karşılaştığım en tuhaf şey" demişti. Gizem ülke ve dünya basınında yankı bulurken, metal bloğun ortadan kaybolduğu öğrenildi.

Utah Eyalet Arazi Yönetim Bürosu (BLM) yaptığı açıklamada, Utah'ın güneydoğusundaki çölde keşfedilen ve uzaylı teorilerine yol açan, uzun, gümüş renkli, parlak metal bloğun ortadan kaybolduğunu belirtti. Facebook gönderisinde bloğun cuma gecesi bir grup tarafından tarafından kaldırıldığı ifade edildi.

Yazıda, "BLM kamu arazilerine yasadışı olarak kurulan yapının kaldırıldığına dair güvenilir raporlar aldık" denildi.

UZAY FİLMDEKİ BLOKLARA BENZETİLMİŞTİ

Helikopter pilotu tarafından tespit edilen metal sütun ulusal ve uluslararası düzeyde yoğun ilgi görmüştü...

Yetkililer, çölde bulunan bloğun Stanley Kubrick’in 1968 yılında yönettiği 2001: A Space Odyssey filmindeki bloklara benzerliği sebebiyle bir hayran tarafından dikildiğini tahmin ettiğini ifade etmişti...

Utah Halk Sağlığı yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Hangi gezegende olursanız olun, federal olarak yönetilen kamu arazilerine izin almadan yapı veya sanat eserleri kurmak yasa dışıdır" demişti.