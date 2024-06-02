Columbia Üniversitesi'nde yeni çadır eylemi: Refah İsyanı

Khalil, kampın kurulduğu anda, okul güvenliğinin hiçbir uyarı yapmadan kendilerine şiddet uygulayarak, çadırları aldığını ve 2 öğrenciyi yaraladığını savundu.

Kamp öğrencilerden Layla Saliba, üniversitenin, öğrencilerine yönelik muamelesinden üzüntü duyduğunu dile getirdi. Saliba, "Burası bir eğitim kurumu. Bu bir yatırım fonu değil, bu bir iş değil ve öğrencilerinize daha iyi davranmanız gerekiyor. Bu çok korkunç. Bunun kabul edilemez olduğunu söylüyoruz." dedi.