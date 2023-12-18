Colin Burgess hayatını kaybetti
AC/DC adlı müzik grubunun ilk bateristi olan Colin Burgess, 77 yaşında vefat etti. Burgess'ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı
Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess'tan acı haber geldi. Burgess'ın, 77 yaşında hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.
"ÇOK ÜZÜLDÜK"
AC/DC grubunun Facebook'ta yayımladığı mesajda, "Colin Burgess'in ölümüne çok üzüldük. Kendisi saygıdeğer bir sanatçı olmanın yanı sıra bizim ilk bateristimizdi. Huzur içinde Rock and Roll'la..." ifadeleri kullanıldı.
VEFAT NEDENİ AÇIKLANMADI
AA'nın aktardığına göre; Avustralyalı şarkıcının ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.
Colin Burgess, 1973'te kardeşi Angus, ritim gitarist Malcolm Young, vokalist Dave Evans ve basçı Laryy Van Kriedt ile AC/DC grubunu kurmuştu.
Fotoğraflar: Avalon, Facebook