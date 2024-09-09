UYKUMUZ OLDUĞU HALDE NEDEN UYANIĞIZ?

Hiç çok yorgun ve uykulu olduğunuz halde, uzanmak yerine kendinizi gecenin geç saatlerine kadar verimsiz faaliyetlerle geçirirken buldunuz mu? Buna"yatma zamanı erteleme intikamı" denir.

Bunun gerçekleşmesinin çok iyi bir nedeni var. Programlarımız üzerinde çok az özgürlüğe sahip olduğumuz hızlı tempolu bir dünyada, kişisel zamanı arzuluyor ve ona değer veriyoruz. Çoğumuz için uygun olan tek zaman gecedir. Birkaç saatlik sınırsız özgürlük için uykumuzdan feragat ediyoruz.