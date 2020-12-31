Çok Güzel Hareketler 2, yeni sezonu ile yine en çok izlenenler arasında yer alıyor. Sevilen komedi programı, yılbaşında da izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki 31 Aralık ÇGHB yeni bölüm saat kaçta? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı özel konukları kimler? İşte detaylar...

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİM?

Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel programı 31 Aralık Perşembe akşamı konuklarıyla yayında olacak. Programa konuk olanlar arasında; Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Hülya Avşar, Koray Avcı, Emir Can İğrek gibi isimler yer alacak.

Öte yandan Çok Güzel Hareketler 2'ye eski ekipte katılacak. Esrin Korkut, Şahin Irmak, Esen Yenenler, Bülent Emrah Parlak'ta katılan isimler arasında.