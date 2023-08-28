Çocukluktan beri arkadaş olan futbolcular!
Yeşil sahaların yıldız isimleri arasındaki dostluklar uzun yıllara dayanıyor. İşte neredeyse çocukluktan beri arkadaş olan ünlü futbolcular.
Giriş: 28.08.2023 - 09:38 Güncelleme: 28.08.2023 - 09:38
- 1
NEYMAR VE PHİLİPPE COUTİNHO
- 2
CRİSTİANO RONALDO VE RİCARDO QUARESMA
- 3
LİONEL MESSİ VE SERGİO AGUERO
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- 4
DECLAN RİCE VE MASON MOUNT
- 5
SERGE GNABRY VE JOSHUA KİMMİCH
- 6
MARCO REUS VE MARİO GOTZE
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- 7
CESC FABREGAS VE GERARD PİGUE
Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk