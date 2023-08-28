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        Haberler Spor Futbol Çocukluktan beri arkadaş olan yıldız futbolcular! - Futbol Haberleri

        Çocukluktan beri arkadaş olan futbolcular!

        Yeşil sahaların yıldız isimleri arasındaki dostluklar uzun yıllara dayanıyor. İşte neredeyse çocukluktan beri arkadaş olan ünlü futbolcular.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 09:38 Güncelleme: 28.08.2023 - 09:38
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        • 1

          NEYMAR VE PHİLİPPE COUTİNHO

        • 2

          CRİSTİANO RONALDO VE RİCARDO QUARESMA

        • 3

          LİONEL MESSİ VE SERGİO AGUERO

        • 4

          DECLAN RİCE VE MASON MOUNT

        • 5

          SERGE GNABRY VE JOSHUA KİMMİCH

        • 6

          MARCO REUS VE MARİO GOTZE

        • 7

          CESC FABREGAS VE GERARD PİGUE

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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