Çocuklarıyla eğlendiler

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BKM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Londra’nın en çok beğenilen sahne şovlarından biri olan Dragons and Mythical Beasts’i Türkiye’ye getirdi. 19 Nisan itibariyle başlayan gösteriler, 23 Nisan’a kadar Maximum Uniq Hall’da devam edecek.

Heyecan, aksiyon, eğlence, gizem ve sırlarla dolu şovu izlemeye ünlü isimler de çocuklarıyla birlikte geldi. Ayşe Esmeli Ayar, Ebru Akel, Ece Vahapoğlu, Beyza Şekerci, Wilma Elles, Ezgi Sertel-Ozan Çobanoğlu, Nur Tuğba Namlı, Onur Atilla, Onur Bilgetay, Ozan Açıktan, Sanem Bahçekapılı-Fatih Aker, Zeynep Demirel, Murat-Esra Akkoyunlu gösterime katılan isimler arasındaydı.

Dragons and Mythical Beasts, efsanevi canavarların bilinmeyen yönlerini sürükleyici ve eğlenceli hikayeler ile sahneye taşıyor. Dünyanın farklı yerlerinde anlatılan efsanevi hikâyeler çocukların hayal gücünü beslerken, aileleri ile keyifli vakit geçirmesini sağlıyor. İstanbul gösterimleri için Türk asıllı bir hikâye anlatıcısının çocuklara eşlik ettiği gösterilerde çocuklar ejderhalar, troller, tek boynuzlu atlar ve efsanevi hayvanlar ile tanışıyor. Ejderhayı uyandırmak istemezsiniz Haberi Görüntüle