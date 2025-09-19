Çocuklarına kavuştular

Oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk, anne - baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Çiftin, Ali adını verdikleri çocukları dünyaya geldi.

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, 27 Haziran 2024'te Çeşme'de evlenmişti. Sarıtaş, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada baba olacak olmaktan dolayı bir hayli heyecanlı olduğunu dile getirirken; "Her şey yolunda. Heyecanlıyız. Doğum eylül sonu gibi görünüyor. İyiyiz keyfimiz yerinde" ifadelerini kullanmıştı.