5. DOĞRULAMA

Küçük çocuğunuz en sevdiği oyuncağını kaybettiği için ağlayarak ve üzgün bir şekilde size geldiğinde, bunun gereksiz olduğunu düşünebilirsiniz. Ama onlar için bu büyük bir olaydır. Çocuğunuz size ağlayarak geldiğinde, “Ağlamayı kes, o kadar da kötü değil” diyerek ağlamasını durdurmak (ona yardım etmek) isteyebilirsiniz; ancak bunu yaptığınızda çocuğunuzu dikkate almıyorsunuz demektir.