Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri

Çocuklara trafik kurallarını "Trafik Tayfa" öğretecek

Çocukları erken yaşta trafik kuralları hakkında bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığı ile TRT iş birliğinde hazırlanan "Trafik Tayfa" çizgi dizisi 3 Ekim'den itibaren her hafta sonu TRT Çocuk kanalında ekranlara gelecek.

30.09.2020 - 11:42 | Güncelleme: ABONE OL
Çocuklara trafik kurallarını
AA

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa karakterleri, bu kez "Trafik Tayfa" serisiyle hayranlarıyla buluşacak.

Çocukların trafikte geçirdiği sürenin giderek artması ve araç trafiği kadar yaya trafiğinin de yoğunlaşması ile birlikte trafik kurallarının erken yaşta öğrenilmesini amaçlayan çizgi dizi, çocuklara macera dolu anlar yaşatırken, fahri trafik polisi olarak kurallara uymayanları uyarmalarını sağlayacak.

Tüm programlarında pedagojik denetim ve değerlendirmelerle yayın hayatını sürdüren TRT Çocuk'un, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ile yürüttüğü bu projede de aynı hassasiyetlere dikkat edildi.

Rafadan Tayfa'nın yeni serisi "Trafik Tayfa"yı, çocuklar, 3 Ekim'den itibaren her hafta sonu saat 11.05, 15.55 ve 19.20'de TRT Çocuk ekranlarında izleyebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Araba çarpan arkadaşı can derdindeyken görüntü çekti
Araba çarpan arkadaşı can derdindeyken görüntü çekti
Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı
Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı
Görüntüler bu sabah İstanbul'da çekildi
Görüntüler bu sabah İstanbul'da çekildi
Nusret'e büyük şok! 10 gün önce açılmıştı
Nusret'e büyük şok! 10 gün önce açılmıştı
Drone ile kaydedildi... 2020'nin en iyisi!
Drone ile kaydedildi... 2020'nin en iyisi!
Yeni forvet için geri sayım!
Yeni forvet için geri sayım!
İki imza yakın!
İki imza yakın!
Transfer haftası!
Transfer haftası!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X