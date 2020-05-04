Çocuklara hangi balıkları yedirebiliriz?

Bazı anne babalar çocuklarına balık yedirme konusunda şüpheci davranabiliyorlar. Balığın çok faydalı bir besin kaynağı olduğu kesin ama ya cıva konusu ne olacak?Çocuklar hangi balıkları yiyebilirler, hangilerinden uzak durmalılar?

Civa oranını baz alarak balıkları 3 kategoriye ayırabiliriz: Çocuklar için en doğru balıklar, iyi balıklar ve uzak durulması gerekenler... Bu kategorilerin hamile kadınlar, emziren anneler ve cıva konusunda endişelenen yetişkinler için de geçerli olduğunu ekleyelim.

Neden balık tüketmeliyiz?

Balık çok yüksek protein içerir, ayrıca demir ve mineraller açısından da zengindir. Bazı balık türleri beyin ve kalp için çok faydalı olan Omega 3 yağ asitlerinin kaynağıdır. Ailelerin çocuklarına takviye gıda olarak verdikleri Omega 3; karides, midye, sardalye, istiridye, somon, mezgit, hamsi ve ringa balığında doğal olarak bulunur. Balık türleri arasında somon, D vitamini içermesiyle özeldir.

Neden balıktan şüphe ederiz?

Bazı balıklar (mesela ton balığı) civanın zararlı bir formu olan methylmercury içerebilirler. Bu madde fazla tüketilmesi durumunda beyinde toksik birikmesine neden olabilir. Bir balığın doğal yaşam ömrü ne kadar uzun olursa, vücudundaki methylmercury oranı o kadar yüksek olur. Yapılan araştırmalara göre, köpekbalığı türleri, kılıç balığı ve kral balığı ailenizden uzak tutmanız gereken başlıca türler.

Çocuklar için doğru balık türleri

Methylmercury (civa türü) oranı çok düşük olan, hem çocukların hem de hamile kadınların tüketebileceği balık türleri ise şöyle:

Deniz tarağı

Karides

Tilapia (tatlı su çuprası)

İstiridyeler

Kedi balığı

Sardalya

İstiridye

Somon

Ne kadar balık yedirmeliyiz?

Çocuklarımıza ne kadar sıklıkla balık yedirmeliyiz? Uzmanlar, çocukların haftada 2-3 kere balık yemesi gerektiğini söylüyorlar. Ancak porsiyonlar da önemli...

Yaş gruplarına göre haftalık ortalama balık tüketimi tablosuna bakalım:

6 yaşından küçük çocuklarda haftada 100-140 gr

6-8 yaş arası çocuklarda 120-170 gr

9 yaşından büyük çocuklarda 250-350 gr

Haftada 250-350 gr balık yetişkinler için de önerilen miktardır.

Ya ton Balığı?

Ulaşması ve servis edilmesi en kolay balık türü ton balığıdır. Hemen her markette satılır. Ton balığı, orkinos ailesine ait yağlı bir balık türüdür ve çok sayıda çeşidi vardır.

Her orkinos için cıva miktarı farklıdır.

Uzmanlar ton balığı alırken yağsız olmasına dikkat edilmesini ve ayda en fazla 1 defa tüketilmesini tavsiye ediyorlar. Doktorların tıpkı ton balığı gibi morina, pisi balığı, mezgit balığı, kalamar, levrek ve ıstakoz için de ayda 1 defa yeterli diyorlar.