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        Haberler Gündem Güncel Çocuklara ait müstehcen görüntü operasyonu: 6 gözaltı | Son dakika haberleri

        Çocuklara ait müstehcen görüntü operasyonu: 6 gözaltı

        Bitlis merkez ile Tatvan ve Güroymak ilçelerinde çocukların müstehcen görüntülerini dijital materyallerde depolayan ve sosyal medyada paylaşan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 10:55 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:02
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        Çocuklara ait müstehcen görüntü operasyonu: 6 gözaltı
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        Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "müstehcenlik" suçlarıyla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, Bitlis merkez ile Tatvan ve Güroymak'ta çocuklara ait müstehcen görüntüleri dijital materyallerde depoladıkları ve çeşitli sosyal medya platformlarında paylaştıkları tespit edilen 6 zanlı eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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        #müstehcen görüntü
        #bitlis
        #operasyon
        #sosyal medya
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