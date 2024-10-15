Çocuklar oyun oynarken havaya ateş açtı
Bursa'da bir kişi, çocukların oyun oynadığı sokakta tabancayla havaya ateş açtı. Çocuklar panikle kaçarken, o anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 15.10.2024 - 13:07 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:22
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.
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İlçenin Yunuseli Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, elindeki tabancayla, çocukların oyun oynadığı sokakta havaya ateş ederek koşmaya başladı.
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Büyük korku ve panik yaşayan çocuklar sağa sola kaçarken, o anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Polis, şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.
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