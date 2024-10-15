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        Haberler Gündem Güncel Çocuklar oyun oynarken havaya ateş açtı | Son dakika haberleri

        Çocuklar oyun oynarken havaya ateş açtı

        Bursa'da bir kişi, çocukların oyun oynadığı sokakta tabancayla havaya ateş açtı. Çocuklar panikle kaçarken, o anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 13:07 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:22
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          Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.

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          İlçenin Yunuseli Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, elindeki tabancayla, çocukların oyun oynadığı sokakta havaya ateş ederek koşmaya başladı.

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          Büyük korku ve panik yaşayan çocuklar sağa sola kaçarken, o anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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          Polis, şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

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