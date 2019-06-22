Adana'da havaların ısınmasıyla birlikte, Çukurova'nın sarı ve bunaltıcı sıcağında özellikle serinlemek isteyen çocuklar sulama kanalı, göl ve denize girerek ölümlere davetiye çıkarmaya başladı. Havalar ısındıktan sonra art arda 5 kişi serinlemek isterken girdikleri suda boğularak hayatını kaybetti.

KANALLARDAKİ ÇOCUKLARI TOPLADILAR

İHA'daki habere göre bu ölümlerin ardından Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş harekete geçerek annelerin ağlaması, babaların çocuksuz kalmaması için Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine çocukların kanala girmesinin engellenmesi talimatını verdi. Bu talimat üzerine harekete geçen polis, "hayata kulaç timi" kurdu. Kurulan tim gün boyu özellikle sulama kanalları etrafında gezerek kanala giren ne kadar çocuk varsa hepsini topladı.

"HAYDİ ÇOCUKLAR HAVUZA GİDİYORUZ"

Çocuklar ilk önce polis görünce gelmek istemeyip kaçtı ancak polis çocuklara neden kanalları gezdiklerini anlattı. Polis Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova'da kanalda yüzen çocukları tek tek toplayıp "Sizin ölmenizi istemiyoruz. Annenizin evlatsız kalmasını istemiyoruz. Bu kanallar hem ölüm getiriyor hem de çok sağlıksız. Siz serinlemek istiyorsanız biz sizi havuza götürmek istiyoruz. Artık burada yüzmek zorunda değilsiniz. Hadi biz sizi havuza götürelim" dedi.

HAVUZ ÜCRETİNİ POLİS ÖDEDİ

Bunun üzerine çocuklar polisin bu teklifine çok sevinip kabul etti. Polisler kanalda gördükleri bütün çocukları üzerleri ıslak olmasına rağmen polis aracına bindirip bulundukları kanallara en yakın belediyenin yüzme havuzlarına götürdü. Polis havuzun 2 lira olan ücretini de kendisi ödeyerek çocukların hem sağlıklı bir ortamda hem de ölüm tehlikesi olmadan yüzmesini sağladı.

"POLİSİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Çocuklar polislerin bu projesi sayesinde ilk kez havuza gelerek yüzdüklerini belirterek, "Biz yüzme bildiğimiz için kanalda yüzüyoruz. Hem havuz 2 lira para alıyor hem de çok kalabalık olduğu için gelmiyorduk. Sulama kanalı tehlikeli ama biz yüzüyorduk. Kanalda çok kişi boğuldu bu zamana kadar. Polis bizim ölmememiz için böyle bir proje yaptı onlara çok teşekkür ediyoruz. Artık annelerimiz üzülmeyecek" dediler.

BOĞULMA ORANI YÜZDE 50 AZALDI

Polisin bu uygulaması sıcaklıklar azalana kadar devam edecek. "Hayata kulaç timi" kanal etrafında devriye atmaya devam edip gördüğü çocuğu alarak havuzlara götürmeye devam edecek. Bu yıl ilk kez yapılan bu uygulama sayesinde daha önce Haziran ayının sonunda 10'ları bulan boğulma vakalarının bu yıl sadece 5'te kaldığı görüldü.