Çocukla aile gibi girdiler! Bileziği çaldılar!

DHA

Ankara'da kimliği belirsiz çift, kucaklarında çocukla Çankaya Kızılay'da Atatürk Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanına girerek, bilezik almak istediklerini söyledi. Kadın, iş yeri sahibi Anıl Alagöz'ün tezgahın üzerine koyduğu bileziklerden birisini incelemek için bileğine taktı.

GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEDİ

DHA'da yer alan habere göre bir süre konuşarak Alagöz'ü oyalayan çift, daha sonra 20 bin liralık bilezikle iş yerinden ayrıldı. Alagöz, bir süre sonra bileziklerden birinin olmadığını fark ederek, güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

İş yeri sahibi Anıl Alagöz yaşananları anlattı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kadının bileğine taktığı bileziği çıkarmadan dükkandan ayrıldığını gören Alagöz, durumu polise bildirdi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

"BAŞKA ŞEHİRLERDE DE YAPMIŞLAR"

Kuyumcu Anıl Alagöz, şüphelilerin başka şehirlerde de esnafı dolandırdığını öğrendiklerini söyleyerek, "Kadın bileğine bileziği denemek istedi. Biz de taktim ederek, bileğine taktık. O sırada mağazamız yoğundu. Bundan istifade ederek bileziği bileğinde unutturup çıkıp gittiler. Tabii bizim de hatamız var burada.

"PROFESYONEL OLARAK YAPIYORLAR"

Daha sonra başkalarını da dolandırdığını internette, haberlerde gördük. Bu arkadaşların bu işi profesyonel olarak yaptıklarını düşünüyoruz. Bizim canımız yandı. İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Türkiye´nin birçok noktasında bu işi yaptıklarını öğrendik. Güvenlik güçlerinden hırsızların bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.