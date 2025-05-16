Çocuk Filmleri Festivali Manisa'da

Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen; çocuklara sinema sevgisini aşılamayı ve yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedefleyen 21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali, Manisa’daki küçük izleyicilere 17 Mayıs’ta kapılarını açacak. 21 Mayıs’a kadar sürecek olan etkinlik, çocuklara sinema sevgisini aşılamayı amaçlıyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek festival Manisa’da “Forum Magnesia Avm Cinens Sinemaları”nda minik sinemaseverlerle buluşacak.

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Beş gün boyunca sürecek olan festival, çocuklara özel seçilmiş film gösterimlerine ev sahipliği yapacak. Film gösterimlerinin yanı sıra festival; oyunculuk, yönetmenlik, yazarlık ve sosyal medya içerik üretimi gibi farklı alanlarda atölyelerle minik sinemaseverlere eğitici bilgiler sunulmasını sağlayacak.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek atölyeler ile çocuklar hem eğlenecek hem de sanatsal becerilerini geliştirme fırsatı bulacak.

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Birbirinden Keyifli Filmler Minik Sinemaseverlerle Buluşacak

Festival kapsamında gösterilecek filmler ise oldukça renkli ve eğlenceli bir seçkiden oluşuyor. Festival kapsamında “Cesur Panda: Görevimiz Afrika, Meraklı Kedinin 10 Yaşamı, Kardeş Takımı 2, Dedektif Sun ve Ekibi, Yumurtalar Firarda: Buz Macerası, Cesur Yaga ve Sihirli Dünya, Ozi: Doğanın Koruyucusu, Karlar Kraliçesi ve Prenses, Cesur İtfaiyeci, Ejderham ve Ben, Benim Tatlı Diş Perim, Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu filmleri çocukların beğenisine sunulacak. Her biri farklı temalarla zenginleşen bu filmler, hem eğlendirici hem de düşündürücü içerikleriyle festivalin en ilgi çekici bölümlerinden biri olacak. REKLAM FESTİVAL PROGRAMI 17 MAYIS CUMARTESİ 11:00 - Cesur Panda: Görevimiz Afrika (86’) 12:00 - Oyunculuk Atölyesi 13:00 - Meraklı Kedinin 10 Yaşamı (88’) 14:00 - Sosyal Medya İçerik Atölyesi 15:00 - Kardeş Takımı 2 (100’) 18 MAYIS PAZAR 11:00 - Dedektif Sun ve Ekibi (88’) 12:00 - Yönetmenlik Atölyesi 13:00 - Yumurtalar Firarda: Buz Macerası (92’)

14:00 - Oyunculuk Atölyesi 15:00 - Cesur Yaga ve Sihirli Dünya (99’) 19 MAYIS PAZARTESİ 11:00 - Ozi: Doğanın Koruyucusu (85’) 12:00 - Oyunculuk Atölyesi 13:00 - Meraklı Kedinin 10 Yaşamı (88’) 14:00 - Sürpriz Atölye 15:00 - Kardeş Takımı 2 (100’) 20 MAYIS SALI 11:00 - Karlar Kraliçesi ve Prenses (80’) 12:00 - Yazarlık Atölyesi 13:00 - Cesur İtfaiyeci (92’) 14:00 - Oyunculuk Atölyesi 15:00 - Cesur Panda: Görevimiz Afrika (86’) 21 MAYIS ÇARŞAMBA 11:00 - Ejderham ve Ben (91’) 12:00 - Kamera Önü Oyunculuk ve Yaratıcı Drama Atölyesi 13:00 - Benim Tatlı Diş Perim (85’) 14:00 - Yönetmenlik Atölyesi 15:00 - Dedektif Sun ve Ekibi: Kurtarma Operasyonu (88’)