Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, Canik ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde, hakkında uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaşılan Eray U.'yu yakaladı. Zanlının üzerinde yapılan aramada, 1.98 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

ÇOCUK BAKICISININ EVİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde ise, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla çocuk bakıcısı Nagihan T.'yi takibe alındı. İrtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı tespit edilen Nagihan T.'nin (25) ikametine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelinin ikametinde arama yapan ekipler, satışa hazır 18 paket halinde 24.60 gram uyuşturucu madde, 105 sentetik hap ile uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen bin 915 lira ele geçirdi. Nagihan T., ifadesinde, uyuşturucu maddeyi içmek için satın aldığını söyledi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 ZANLIDAN BİRİ TUTUKLANDI

Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde yakalanan Gökhan D'nin evinde yapılan aramada da satışa hazır 7 paket halinde 48.17 gram esrar maddesi ile 50 tabanca fişeği bulundu. Eray U, Nagihan T. ve Gökhan D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Eray U. savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Gökhan D. tutuklandı, Nagihan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.