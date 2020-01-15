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Çocuk 16. son bölümü bu akşam ekranlardaydı. Çocuk'da heyecan dolu bir bölüm daha geride kaldı. Rıza'nın gelişi tüm dengeleri değiştirirken, Hasan babasının akıbetini araştırmaya devam etti. Efe yapılan büyük kavgalarda bıkarak evden kaçtı. Herkes onu ararken, tek bir kişi onun yok olmasını istiyordu. Efe ölümle burun buruna buz deposuna kilitlendi. Eksi 5 derecelik depoda kilitli kalan Efe kurtarılacak mı? Çocuk 16. son bölüm özeti ve 17. yeni bölüm fragmanı haberimizde.
ÇOCUK 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çocuk 17. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.
ÇOCUK 16. SON BÖLÜM ÖZETİ
Efe, evi terk ediyor!
Rıza’nın beklenmedik gelişiyle köşkte herkes gerilirken; Asiye ise aradan geçen uzun yıllara rağmen halen kâğıt üzerinde evli göründüğü Rıza’nın karşısına çıkmakta zorlanır. Bastırdığı kaygıları ve geride bıraktığını zannettiği çaresizliği ayaklanmıştır.
Babası Ali’nin akıbetiyle ilgili sorularına ısrarla cevap arayan Hasan, annesinin yeni kocası olarak gördüğü Rıza ile tanışır. Rıza’nın Hasan’ın babasının katili olduğunu bilen Asiye ve Akça bu karşılaşma yüzünden endişeye kapılır. Rıza’dan hoşlanmayan Hasan ise; onun anlattığı hiçbir şeye inanmaz. Babası Ali’ye ne olduğunu mutlaka öğreneceğini söyler.
Annesinin köşkte kalacağını öğrenen Hasan bir kez daha yıkılır. Bundan sonra sadece Efe’nin velayetine odaklanacaktır. Diğer yandan Akça’nın sonuca bu kadar yaklaşmışken velayet konusunda çekingen davrandığını fark eder ve buna anlam veremez.
Ali Kemal’in oyunu yüzünden kendini katil zanneden Akça ise daha fazla bu yükü taşıyamaz. Polise teslim olmaya karar vermiştir.
Hayatta onu en çok seven insanlar birbirleriyle sürekli ve kıyasıya kavga ederken; Efe onlar mutlu olsun diye evi terk eder. Küçük çocuk bir bilinmezliğe doğru yürürken kimse onu fark etmez, tek bir kişi dışında.
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