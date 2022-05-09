İHA

Denizli'nin Çameli ilçesinde bir çobanın bölgeye koyunlarının kaçmasıyla tesadüfen bulduğu Emecik Kanyonu’nun turizme kazandırılması için proje hazırlandı.

İHA'nın haberine göre proje Tabiat Varlıkları Kurulu tarafından onaylandı. Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Valiliğimiz ve Kaymakamlığımızca Emecik Kanyonu’nun güvenli ve konforlu şekilde ziyaretçilere sunulabilmesi için proje ihalesi tamamlanarak Tabiat Varlıkları Kurulunca onaylandı" dedi.

Ege ve Akdeniz bölgesinin en güzel kanyonlarından biri olan Çameli’ndeki Emecik Kanyonu'nun hazırlanan proje ile güvenli ve konforlu hale getirileceği belirtildi.

Emecik Kanyonu 3 kilometrelik bir güzergahta yer alıyor. Kanyonda yürüyüş boyunca birbirinden güzel birçok irili ufaklı şelale görme şansı oluyor. Kanyonun sonunda 10 metre yükseklikten dökülen şelale manzarası ile adeta ilgi çekiyor.

Kanyonun zeminindeki tatlı su kaynaklarında çay balıkları ve yengeçler yaşıyor.

Trekking yapanların yaklaşık 3 saatini alan vadinin, akan görkemli şelaleleriyle görülmeye değer bir doğa harikası olarak yerli yabancı turistlerin uğrak yeri haline geleceği ifade ediliyor.

2015 YILINDA BULUNMUŞTU

Doğa harikası Emecik Kanyonu 2015 yılında tesadüfen bölgedeki bir çobanın, koyunlarının kaçması ile yapılan arama çalışmalarında tesadüfen bulunmuştu.