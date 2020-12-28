Latince adı “Tribulus terrestris” olan Çoban çökerten; kimyongiller familyasındandır. Avustralya kökenli bir bitkidir. Asya, Avrupa ve Amerika’da yetişmektedir. Ülkemizde Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak bulunur. Toprağa yatık olarak büyüyen, yaprakları merdiven gibi yeşil parçalı, taç yapraklı tek yıllık otsu bir bitkidir. Çarık dikeni, Demir dikeni, Deve çökerten, Turnagagası, Çobaniğnesi isimleriyle de bilinir. Açık sarı renkte narin görünümlü çiçekler açar. Meyvesi boynuz şeklinde sivri uçlara sahiptir. Bitki ismini bu dikenli meyvelerden almıştır. Çoban çökerten bitkisinden; çoban çökerten çayı, çoban çökerten yağı, çoban çökerten ekstraktı ve ekstresi üretilir. Bu bitki; erkek ve kadın cinsel sağlığı üzerinde oldukça etkilidir. İktidarsızlık ve düşük gibi sorunlar üzerinde risk azaltan etkisiyle bilinen çoban çökerten bitkisi halk arasında deve çökerten ve çarık dikeni isimleri ile de anılmaktadır. Kök bölümünde; sabit yağlar, azot, alkaloit ve resin bulunmaktadır. Kökleriyle toplanan bitkinin diğer bölümleri ve çiçekleri kurutularak kullanılır. Özellikle meyveleri kurutularak, üzerine kaynar su dökülür. Bu infüzyon yönteminde bitkinin zengin içeriği sıvıya geçmektedir. İçeriğinde olan tribulus maddesinin karaciğerin hormon üretiminde kullandığı yağların emilimine yardımcı olmakta ve hipofiz bezinden testosteron seviyesinin salgılanmasının artmasını sağlamaktadır. Sporla uğraşanlar da kas gelişiminde etkili olduğundan, çoban çökerten kullanmayı tercih eder.
Çoban Çökertenin Faydaları Nelerdir?
Çoban Çökerten Nasıl Kullanılır?
Bu şifalı bitkiyle demlemeyle hazırlanacak çay, gün içinde sadece bir bardak içilmelidir. Daha fazla miktarda içilmesi tansiyonu düşüreceğinden, tavsiye edilmez. Tansiyon hastası olanlar, ilaçlarla birlikte bu bitkiyi nasıl kullanacağını doktoruna danışmalıdır. Bitkiyle hazırlanacak kürler 30-60 gün kadar kullanılmalıdır. Hazırlanan çayı kısa bir süre buzdolabında saklanabilir. Daha sonra bir müddet ara verilmesi gerekir. Etkili bir bitki olduğundan, mutlaka bir uzmana danışılarak kullanılması gerekir. Erkeklerin dostu olarak tanınan bitkiyi, hazır kapsüller halinde satın almakta mümkündür.
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