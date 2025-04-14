Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nin ilk haftasında ünlüler ve Lady Gaga'nın çılgın sahne gösterisi - magazin haberleri

        Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nin ilk haftasında ünlüler ve Lady Gaga'nın çılgın sahne gösterisi

        Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nin ilk haftası geride kaldı. Dünyaca ünlü isimlerin sahne aldığı festivalde en dikkat çekici sahne şovunu Lady Gaga sergilerken, her yıl olduğu gibi bu yıl da seyirci olarak ünlü isimler Coachella'ya akın etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 11:40 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Coachella'ya ünlü akını
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünyanın en prestijli müzik ve sanat festivallerinden biri olan Coachella Müzik ve Sanat Festivali, dünyanın pek çok yerinden müzik ve eğlence sevenleri California'nın Indio şehrinde bir araya getirdi.

        11 - 13 Nisan ve 18 - 20 Nisan tarihlerinde, iki hafta sonuna yayılan açık hava festivalinin bu yılki baş sanatçıları arasında Lady Gaga, Green Day, Post Malone ve Travis Scott yer alıyor. Yılın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Coachella'nın geride kalan ilk hafta sonunda hem sahnede hem de seyirciler arasında pek çok ünlü isim vardı.

        REKLAM

        Lady Gaga, festivalin açılış gününün en büyük yıldızı olarak sahne aldı. Coachella seyircisini coşturan pop ikonu, sahnede farklı kıyafetlerle gösterişli bir şov sergiledi.

        Üç farklı kostümle sahne alan Lady Gaga, kendisine eşlik eden kalabalık dansçı topluluğuyla birlikte teatral yeteneğini gözler önüne serdi.

        Gösterinin en ilginç kısmı, ünlü şarkıcının bir iskeletle sahneye çıktığı andı. Lady Gaga, kucağında bir iskeletle dans edip şarkı söyleyerek seyircileri şaşırttı. Lady Gaga ayrıca gösterisinin bu kısmında pek çok kafa iskeletini de sahneye sıraladı.

        Sahnede gösterişli konserler varken, festival alanında da seyirciler birbirinden dikkat çekici kıyafetleriyle yerlerini aldı. Seyirci ünlülerin kimi festival alanında görüntülendi, kimi festivale hazırlanırken ya da festivalde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.

        İşte festivalin ilk hafta sonunda sahne alan isimler ve davetli olarak katılan ünlü isimler...

        Tyla

        Paris Hilton

        Justin ile Hailey Bieber

        Kylie Jenner ile Timothée Chalamet

        Tyla ile Becky G

        Benson Boone

        SAINt JHN

        Emma Roberts

        Leonardo DiCaprio ile Vittoria Ceretti

        Cara Delevingne

        Julia Fox

        Winnie Harlow

        Kendall Jenner

        ÖNERİLEN VİDEO
        #coachella 2025
        #Coachella Festivali
        #paris hilton coachella

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        Zelenskiy Trump'ı Kiev'e davet etti
        Zelenskiy Trump'ı Kiev'e davet etti
        "Evde vefat" iddiasından kardeş vahşeti çıktı!
        "Evde vefat" iddiasından kardeş vahşeti çıktı!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        "Kalitesiyle skoru değiştirdi"
        "Kalitesiyle skoru değiştirdi"
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Tepki yağdı
        Tepki yağdı
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        Habertürk Anasayfa