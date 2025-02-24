Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        63
        Fenerbahçe
        FB
        57
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        41
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Trabzonspor
        TS
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        30
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        30
        Gaziantep FK
        GFK
        29
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        Net Global Sivasspor
        SVS
        24
        Bellona Kayserispor
        KYS
        24
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        23
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        3
        Haberler Spor Basketbol NBA Cleveland Cavaliers'tan üst üste 7. galibiyet - Basketbol Haberleri

        Cleveland Cavaliers'tan üst üste 7. galibiyet

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies'i 129-123 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:23 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cleveland'dan üst üste 7. galibiyet
        ABONE OL
        ABONE OL

        NBA'de 10 maç yapıldı. Doğu Konferansı lideri Cavaliers, konuk ettiği Grizzlies'i Donovan Mitchell'in 33 sayılık performansıyla mağlup etti.

        Evan Mobley'ın 25 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptığı Cavaliers'te, Ty Jerome'ın 26 26 sayılık katkısı sezonun 47. galibiyetinde önemli rol oynadı.

        Sezonun 20. yenilgisini yaşayan Memphis Grizzlies'te Ja Morant 21 sayı ve 10 asistle oynarken, Jaren Jackson Jr. ise 22 sayı üretti.

        FRANZ WAGNER VE ANTHONY BLAC'TEN 23'ER SAYI

        Orlando Magic, sahasında Washington Wizards'ı 110-90 mağlup ederek sezonun 29. galibiyetini aldı.

        Magic'te Franz Wagner ve Anthony Black 23'er sayılık performansıyla galibiyetin mimarı olurken Paolo Banchero da 19 sayı üretti.

        Richaun Holmes'ın 11 sayı, 10 ribaunt ve Jordan Poole'un 16 sayısı, Doğu Konferansı sonuncusu Wizards'ın 47. yenilgisini önleyemedi.

        REKLAM

        Sonuçlar:

        Boston Celtics - New York Knicks: 118-105

        Golden State Warriors - Dallas Mavericks: 126-102

        Indiana Pacers - Los Angeles Clippers: 129-111

        Milwaukee Bucks - Miami Heat: 120-113

        Toronto Raptors - Phoenix Suns: 127-109

        Orlando Magic - Washington Wizards: 110-90

        Detroit Pistons - Atlanta Hawks: 148-143

        Cleveland Cavaliers - Memphis Grizzlies: 129-123

        New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs:114-96

        Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder: 123-130

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Zelenskiy: Ukrayna'yla gurur duyuyorum
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        İşte dünyanın en eski yemek tarifleri!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Şambrellerle 3 metrelik çukura uçtular!
        Şambrellerle 3 metrelik çukura uçtular!
        'Aile Yılı' kapsamında THY ailelere yüzde 15 indirim uygulayacak
        'Aile Yılı' kapsamında THY ailelere yüzde 15 indirim uygulayacak
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Alice Weidel: "Aşırı sağ popülizmin yüzü"
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Habertürk Anasayfa