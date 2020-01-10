Clarie Elise Boucher kimdir?

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Mühendis ve girişimci Elon Musk'un sevgilisi Grimes gerçek adıyla Clarie Elise Boucher'in hayatı sosyal medyada merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Clarie Elise Boucher hayatı...
CLARİE ELİSE BOUCHER HAYATI
Claire Elise Boucher 17 Mart 1988 yılında doğmuştur. Daha çok bilinen sahne adı ile Grimes, Kanadalı şarkıcı, söz yazarı, albüm yapımcısı ve müzik video yönetmenidir.Vancouver'da doğmuş ve büyümüştür.
Grimes'in yaptığı müzik elektronik, pop, hip hop ve R&B tarzlarından etkiler içerir ve müzik eleştirmenlerine göre yaptığı müzikte alışılmışın dışında olan vokali dikkat çekmektedir. 2013 yılında Grimes, the Webby Award tarafından Yılın Sanatçısı seçilmiştir.
Grimes bütün albümlerinin kapaklarını kendisi yapmıştır. Japon anime, manga ve Charles Burns ve Daniel Clowes gibi karikatür sanatçılarından etkilenmiştir."
Boucher , 2010 yılında stüdyo albümleri Geidi Primes ve Halfaxa'yı piyasaya sürdü ve 2011'de 4AD ile bir kayıt sözleşmesi imzaladı . Üçüncü stüdyo albümü Visions ve " Genesis " ve " Oblivion " single'ları , büyük beğeni topladı; The New York Times'ın "şimdiye kadarki en etkileyici albümlerden biri" olarak selamlandı , Polaris Ödülü'ne aday gösterildi ve Yılın Elektronik Albümü için Juno Ödülü aldı. Dördüncü stüdyo albümü tıpkı Vision gibi Art Angels 2015 yılında piyasaya çıktı ve yaygın bir şekilde alkış alan eleştirilerle karşılandı.. Art Angels , Juno Ödülleri 2017'de Yılın Alternatif Albümü ve Yılın Kayıt Amacı için aday gösterildi .
Grimes'in müziği, eleştirmenler ve gazeteciler tarafından, vokal öğelerin atipik bileşimi yanı sıra, elektronik ve pop , hip hop ve R & B ve deneysel müzik boyunca bir dizi etkiden dolayı tanınmıştır.
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