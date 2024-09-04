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        Haberler Bilgi Yaşam ÇKS KAYIT YENİLEME EKRANI 2025: Çiftçi Kayıt Sistemi kayıt yenileme başvurusu nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

        ÇKS kayıt yenileme ekranı 2025: Çiftçi Kayıt Sistemi ÇKS kayıt yenileme başvurusu nasıl yapılır?

        ÇKS kayıt yenileme başvuru tarihleri merak konusuydu. Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül itibarıyla başladı. ÇKS'de kayıtlı çiftçiler, kayıt yenileme başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki Çiftçi Kayıt Sistemi ÇKS kayıt yenileme başvurusu nasıl yapılır? İşte 2025 ÇKS kayıt yenileme ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 13:05 Güncelleme: 04.09.2024 - 13:05
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        • 1

          Çiftçilerin 2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt yenileme başvuruları 1 Eylül'de başladı ve 31 Aralık'ta sona erecek. 2025 ÇKS başvuruları Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Çiftçilerin şubat ayı içindeki ÇKS'ye kayıtlı tarım arazilerindeki üretim bilgilerinin güncellenme başvuruları ise 15 Mart-15 Nisan tarihlerinde yapılacak. Peki ÇKS kayıt yenileme başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet ÇKS kayıt yenileme ekranı….

        • 2

          2025 ÇKS KAYIT YENİLEME BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

          Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

          Buna göre, 2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt yenileme başvuruları, 1 Eylül'de başladı ve 31 Aralık'ta sona erecek.

        • 3

          ÇKS KAYIT YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          ÇKS kayıt yenileme başvuruları, e-Devlet üzerinden alınıyor. Çiftçiler, kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet’in Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi Kayıt Yenileme Başvurusu ekranı üzerinden yapabilecek.

          Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başvurulara ilişkin bilgi verildi.

          Açıklamada, 2025 üretim yılı için ÇKS kayıt yenileme başvurularının e-Devlet Kapısı'nda başladığına işaret edilerek, "ÇKS'de kayıtlı çiftçilerimiz, kayıt yenileme başvurularını Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine gitmeden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirler. Son başvuru tarihi, 31 Aralık 2024" ifadeleri kullanıldı.

          ÇKS KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ÜRETİM BİLGİLERİ GÜNCELLEME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Son başvuru tarihi olan 31 Aralık'tan sonra edinilen veya kiralanan tarım arazileri için başvuru tarihi üretim yılının 30 Haziran'ı olarak belirlendi.

          Çiftçilerin şubat ayı içindeki ÇKS'ye kayıtlı tarım arazilerindeki üretim bilgilerinin güncellenme başvuruları ise 15 Mart-15 Nisan tarihlerinde yapılacak.

        • 5

          Ayrıca taahhütnameye konu arazilere ilişkin mart ayındaki ÇKS kayıtları için askı süresi, 15-30 Temmuz tarihlerinde olacak şekilde değiştirildi.

          "Kuru" olarak beyan edilen arazinin "sulu" olarak değiştirilmesi veya kaydedilmesi halinde resmi belge talep edilecek. Belgenin temin edilememesi durumunda tespit komisyonu marifetiyle değişiklik yapılabilecek.

          ÇKS'ye veri girişi ve dosya kabulü yapmak üzere yapılacak işbirliği protokolü kapsamında, süresi uygulanacak iller ile görev ve sorumlulukları Bakanlıkça belirlenmek üzere, Bakanlıkça yetkilendirilen Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve ziraat odaları hizmetlerinden yararlanılabilecek.

        • 6

          ÇKS NEDİR?

          ÇKS, tarımsal desteklemelerin izlenebilir, denetlenebilir, raporlanabilir ve sorgulanabilirliğinin sağlanmasını; doğru ve sağlıklı değerlendirilmelerin yapılabilmesi için çiftçi bilgilerinin merkezi bir veri tabanında toplanmasını zorunlu kılan bir kayıt sistemidir.

        • 7
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