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        Haberler Gündem Güncel Cizre'de Anamur muzu yetiştirdi | Son dakika haberleri

        Cizre'de uygun olmayan iklimde Anamur muzu yetiştirdi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Muhammed Yasa Yural, uygun olmayan iklimde muz yetiştirdi. Yural, "İlçemizin toprağının ne kadar verimli olduğunu göstermek için Anamur muzu yetiştirdim. Herkes bu bölgede muz yetişmeyeceğini belirtirdi" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 18:50 Güncelleme: 16.08.2024 - 18:50
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        Cizre'de Anamur muzu yetiştirdi
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        Şırnak'ın Cizre ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Yasa Yural, Hatay'dan getirdiği muz fidesini Dicle Nehri kenarındaki bahçesine dikti.

        Yural, "İlçemizin toprağının ne kadar verimli olduğunu göstermek için Anamur muzu yetiştirdim. Herkes bu bölgede muz yetişmeyeceğini belirtirdi. Ben de denemek istedim. Şu an ağacımız meyve verdi" dedi.

        15-20 kilogram muz yetiştirdiğini anlatan Muhammed Yasa Yural, "Bu bölgede muz yetiştirilemeyeceğini belirten arkadaşlarıma yavru fide verdim, bu fideleri bahçelerine ekmelerini sağladım" diye konuştu.

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        #Anamur
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