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Civan isminin anlamı nedir? Civan ismi kuranda geçiyor mu?

Civan isminin sözlük anlamı yeni yetme, körpe, genç olup, Civan ismi Farsça kökenli erkek ismidir. Civan ismi ülkemizde en sevilen erkek isimleri arasında 759. sırada bulunmaktadır. İşte Civan isminin diğer özellikleri

07.09.2020 - 14:03 | Güncelleme: ABONE OL
Civan isminin anlamı

Erkek çocukları için son derece heybetli duran Civan isminin anlamı, özellikleri ve daha fazlası aileler tarafından araştırılıyor. Duyulduğunda insanda hayranlık uyandıran isim ile ilgili her şeyi yazımızda bulacaksınız.

Civan İsminin Anlamı Nedir?

Yakışıklı, delikanlı, genç anlamında kullanılan Civan Türkçe sözlükte genç erkek ya da güzel genç kadın anlamında kullanılıyor. Bununla beraber Artvin ilindeki bir ilçedeki yerleşim birimi de Civan adını almış.

Civan adı, Türkiye’de 2042. Sırada bulunuyor. Ülkemizde yaklaşık 4200 kişi Civan ismini taşıyor. İstanbul için ise bu sayı yaklaşık 600 olarak biliniyor. Civan adı, ülkemizde her 19600 kişiden birinde karşımıza çıkıyor.

Civan İsmi Kuranda Geçiyor Mu?

Hayır. Civan adı kuranda kesinlikle geçmiyor. Ancak anlamında dine aykırı bir unsur olmadığından çocuğunuza bu ismi koymanızda hiçbir sakınca da yok.

Civan İsminin Özellikleri

Bu isimdeki bireyler son derece duygusal insanlardır. Hayata mantıktan çok duygusallıkla bakarlar. Bu durum alacakları en önemli kararda dahi böyledir. Bu nedenle sık olmasa da yanlış kararlar verip üzülebilirler. Fakat Civan ismindeki kişilerin genellikle sezgileri güçlüdür. Bu nedenle daha çok doğru karar verirler.

Bu kişilerin hayatları tamamen sevgi üzerine kurulmuş. Sevmek ve sevilmeyi felsefe haline getirmişler. Sevgilerini insanların çoğuna vermeyi amaçlıyorlar. Bu yönleri ile dostları tarafından da seviliyorlar.

İş hayatlarında insanlara faydası olmayan bir işte çalışmak istemezler. Aşk hayatlarında ise karşı taraftan sadece sonsuz sevgi ve sadakat beklerler.

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