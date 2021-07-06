Dünyaca ünlü duduk sanatçısı hayatını kaybetti

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Dünyaca ünlü Ermeni duduk sanatçısı Civan Gasparyan, 92 yaşında hayatını kaybetti. Gasparyan'ın ölüm haberini kendisi ile aynı adı taşıyan torunu duyurdu. Civan Gasparyan JR, konuyla ilgili, "Dünya bu gece hayal edilemez bir kayıp yaşadı. Huzur içinde yatsın..." ifadelerini kullandı.

DÖRT MADALYAYA LAYIK GÖRÜLDÜ

1928 yılında Ermenistan'ın Solak kentinde Muşlu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Gasparyan, altı yaşında duduk çalmaya başladı. 1948'de Tatul Halk Müziği ve Dansları Topluluğu ve Erivan Filarmoni Orkestrası'nın solisti oldu. UNESCO'nun dünya çapındaki yarışmalarında 1959, 1962, 1973 ve 1980 yıllarında dört madalyaya layık görüldü.

'GLADYATÖR'DE İMZASI YER ALDI

Gasparyan bugüne kadar aralarında Sting, Erkan Oğur, Hüseyin Alizade, Michael Brook, Brian May, Ludovico Einaudi, Brian Eno ve Hans Zimmer de dahil pek çok önemli müzisyenle birlikte çalıştı. "Gladyatör" filmi de dahil olmak üzere pek çok film müziğinde de Gasparyan imzası yer aldı.

EUROVISION'DA PERFORMANS SERGİLEYEN EN YAŞLI KİŞİ

Oslo'da 2010 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Ermenistan adına yarışan Eva Rivas'ın "Apricot Stone" (Kayısı Taşı) şarkısında duduk çalarak, Eurovision Şarkı Yarışması tarihinde performans sergileyen en yaşlı kişi oldu.