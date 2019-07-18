Dünyanın en köklü bankaları arasında yer alan ve 200 yıldan fazla zamandır hizmet veren Citibank, Türkiye'de de 1975 yılından beri faaliyet gösteriyor. Türk piyasasında söz sahibi bankalar arasında yer alan Citibank, dünya genelinde 200 milyon kişiye hizmet veriyor.

CITIBANK MESAİ SAATLERİ 2019

Citibank hafta içi her gün sabah 09.00’da mesaiye başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bir saatlik mola veren banka daha sonra öğlen 13.30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder.

Citibank Türkiye; hafta sonları, dini bayramlarda ve resmi tatil günlerinde kapalıdır.

CITIBANK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Citibank merkez binası, Eski Büyükdere Cad. No:209 Levent İstanbul adresinde yer almaktadır.

Citibank merkez şubesine 0212 319 45 00, Citibank çağrı merkezine ise 444 0 500 numaralı telefon aracılığıyla ulaşabilirsiniz.