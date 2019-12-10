Her türlü arazide kullanılabilen lüks motorlu taşıt 'cip'in doğru yazılışı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte en popüler motorlu taşıtlar arasında yer alan cipin doğru yazılışı...

CİP TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, cip şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "jip" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "cip"tir.