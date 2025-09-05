Cinsel saldırı suçlusu boksör Conor McGregor İrlanda cumhurbaşkanlığına aday

Adı, ring dışında attığı yumruklarla ve cinsel saldırı suçlamalarıyla da anılan, ABD merkezli karma dövüş sanatları organizasyonu UFC’nin uzun yıllar en popüler figürü olan Conor McGregor, siyasete giriyor. McGregor, İrlanda'da değişim için kampanya yürütmek üzere sokaklara çıktı. Bir dönem üst üste şiddet haberleriyle gündeme gelen McGregor, İrlanda'nın cumhurbaşkanı olmak istiyor.

37 yaşındaki McGregor, hükümet binalarının dışında tutkulu bir konuşma yaptı ve hayranlarından, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek istedi. Dublin'de yaptığı konuşmasında, mevcut yetkilileri işi batırmakla suçladı.

"Bu dönemde bu hükümet bize huzurumuzu, güvenliğimizi, geleceğe dair umudumuzu kaybettirdi ve ülke genelindeki İrlandalı vatandaşların genel refahı önemli ölçüde azaldı" diyen McGregor, ülkenin en büyük sorunlarından birinin 'çocuk evsizliğindeki artış' olduğunu söyledi.

Turizmin gerilediğini, suçun ise arttığını iddia eden Conor McGregor; "Dövüş sanatlarında usta, çözüm odaklı bir adam olarak, bir sorun hakkında konuştuğumu duyacaksınız, ancak bir kez. O zaman çözüme yönelik eyleme geçilecek" dedi.

Meclis üyelerine seslenen Conor McGregor; "Meclis üyelerimiz, toplumun belkemiğidir. Bu ülkeyi defalarca yüzüstü bırakan Oireachtas'takilerden daha çok çalışıyor, halka daha çok hizmet veriyorlar. Eğer sesinizin duyulmadığını, ellerinizin bağlı olduğunu, toplumunuzun görmezden gelindiğini hisseden bir meclis üyesiyseniz, yanımda durmanızı istiyorum. Beni aday gösterin, size gerçekten duyulacağınız platformu ve gücü vereceğim" dedi. İrlanda'daki seçimin 24 Ekim'de yapılması bekleniyor. SUÇ DEFTERİ KABARIK Conor McGregor, Aralık 2024'te İrlanda'da görülen cinsel taciz davasında suçlu bulunmuştu. Nikita Hand adlı bir kadın, rızası olmadan McGregor'ın kendisiyle 2018'de cinsel ilişkiye girdiğini belirtmiş, mahkeme kadını haklı bularak sporcuyu 248 bin sterlin cezaya çarptırmıştı. Conor McGregor ayrıca, ABD'nin Miami kentinde oynanan 2023 NBA Finalleri maçının ardından kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyen bir kadın tarafından bu yılın ocak ayında dava edilmişti. Daha önce de 2019'da Dublin'de barda tartıştığı yaşlı bir adamı yumrukladığını kabul etmişti. 2021 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde ünlü rap şarkıcısı Machine Gun Kelly'yi yumruklayan McGregor, sık sık karıştığı kavgalarla gündeme geldi. 2022'de ünlü dövüşçünün İrlanda'daki barına molotof kokteylli saldırı düzenlenmişti.