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Cinsel saldırı faili çatışmada öldürüldü!

Uşak'ta iki cinsel saldırı olayının faili olarak aranan ve "teslim ol" çağrısına uymayarak polise pompalı tüfekle ateş açan 39 yaşındaki şüpheli Hasan Toğay, çıkan çatışmada hayatını kaybetti. "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan sabıkası bulunduğu belirtilen Hasan Toğay'ın, 27 Eylül'de kentte gerçekleştirilen cinsel saldırı ve yağma olayının şüphelisi olarak gözaltına alındığı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi

Giriş: 05.12.2022 - 08:39 | Güncelleme: ABONE OL
Cinsel saldırı faili çatışmada öldürüldü! - Günün öne çıkan haberleri
Cinsel saldırı faili çatışmada öldürüldü!
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AA

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "cinsel saldırı", "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "konut dokunulmazlığı ihlali" suçlarından yakalama kararı bulunan Hasan Toğay'ın (39), Aybey Mahallesi'ndeki Merdivenli Sokak'ta olduğunu tespit etti.

POMPALI TÜFEKLE POLİSE ATEŞ AÇTI

Haberin fotoğrafları İHA ve AA'dan alınmıştır.
Haberin fotoğrafları İHA ve AA'dan alınmıştır.

AA ve İHA'da yer alan habere göre polislerin "teslim ol" ihtarına uymayan şüpheli, elindeki pompalı tüfekle ateş açarak yaya olarak kaçmaya başladı. Toğay, Aybey Mahallesi'ndeki İkinci Yenicami Sokak'ta çalılıkların arasına saklanarak kendisini takip eden polis ekiplerine ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Burada çıkan çatışmada Hasan Toğay vuruldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Toğay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE BIRAKILMIŞTI

"Çocuğun cinsel istismarı" suçundan sabıkası bulunduğu belirtilen Toğay'ın, 27 Eylül'de kentte gerçekleştirilen cinsel saldırı ve yağma olayının şüphelisi olarak gözaltına alındığı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

BAŞKA BİR OLAYIN DAHA FAALİYDİ

Alınan DNA örnekleri incelemesi sonucu şüphelinin bu olayın yanı sıra 2008 yılında işlenen başka bir cinsel saldırı olayının da faili olduğunun tespit edildiği ve geçen hafta, iki suçtan dolayı hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

ÖĞRENCİLERİN EVİNE ZORLA GİRMİŞ

Aybey Mahallesi'ndeki evde yaşayan üniversite öğrencilerinin, dün sabaha karşı evlerine kar maskeli ve pompalı tüfekle bir kişinin girdiğini, kendilerini tehdit ederek gece saatlerine kadar evde kaldığını ve sonra buradan ayrıldığını belirterek, polise başvurdukları öğrenildi.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI VARDI

Yapılan araştırmada bu olayın da failinin Hasan Toğay olduğunun tespit edildiği ve hakkında bir yakalama kararının da bu suçtan dolayı çıkarıldığı kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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