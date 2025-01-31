Cinsel istismardan yargılanan ABD'li rapçi Diddy'ye yeni suçlamalar yöneltildi

Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs hakkında açılan cinsel istismar davası kapsamında hazırlanan yeni iddianamede, rapçinin 2 kadını daha "seks ticaretine zorladığı" belirtildi.

Federal savcıların New York'taki Manhattan Federal Bölge Mahkemesi'ne sunduğu genişletilmiş iddianamede, Combs'un yaklaşık 20 yıl süren ve uluslararası boyuta ulaştığı belirtilen "seks ticaret zincirinin" mağdurlarının sayısının 3'e çıktığı bildirildi.

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Yeni iddianame kapsamında, Combs 2 kadını daha "seks ticaretine zorlamakla" suçlanırken, mağdurlardan birini balkondan sarkıttığı da iddia edildi.

Savcılar, hazırladıkları iddianameye, Combs'un kurduğu "Bad Boy Entertainment" gibi plak şirketlerini, "kadınları cinsel ilişkiye zorlamak ve seks işçiliği için kaçırmak" üzere kullandığını da ekledi.

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DIDDY'NİN KİRLİ GEÇMİŞİ

Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı.

Mahkemece kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Combs'un mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda "uyuşturucu maddelerin" ele geçirildiği bildirilmişti.

İddianamede Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. ABD'li rapçinin davaları, 5 Mayıs'ta görülmeye başlanacak.